Ilenia Pastorelli, dal "Grande Fratello 12" al grande schermo

Ilenia Pastorelli debutta al cinema in " Lo chiamavano Jeeg Robot ", nelle sale dal 25 febbraio. Un salto dalla scatola chiusa del " Grande Fratello 12 ", dove è stata tra le concorrenti più amate, al grande schermo in cui è protagonista accanto a Claudio Santamaria e Luca Marinelli nell'opera prima di Gabriele Mainetti, presentata lo scorso ottobre al Roma Film Festival. Una nuova avventura per l'ex gieffina, tornata single.

Nella Casa del "Grande Fratello 12", Ilenia Pastorelli è stata tra le protagoniste indiscusse. Il suo romanesco l'ha fatta emergere nel bene e nel male, rendendola una dei personaggi più amati (e odiati) di quella edizione del reality. Nessuna mezza misura fuori, con il pubblico diviso in estimatori e detrattori, nessuna misura dentro, dove la ragazza ha vissuto l'esperienza a tutto tondo. La Pastorelli ha trascorso nella Casa 154 giorni e non si è fatta mancare nulla. Le liti, l'amore, la noia, un concentrato di emozioni che, come ha rivelato in una recente intervista a "Io Donna", hanno lasciato un segno profondo. "Mi ha insegnato a dare valore alle piccole cose", ha dichiarato la Pastorelli che dopo la fine del reality si è tenuta lontana dai riflettori, è tornata a una vita normale, senza rinunciare però a vivere anche fuori dalla Casa la sua storia con Rudolf Mernone, rugbista romano conosciuto proprio al "GF". Una relazione che oggi appartiene al passato: "Mi stufo presto", ha ammesso la Pastorelli tornata single e più concentrata che mai sulla carriera di attrice.



Un sogno che sta costruendo piano piano anche grazie al suo "marchio di fabbrica". La sua parlata romanesca le ha consentito di conquistare il ruolo della giovane e alienata Alessia in "Lo chiamavano Jeeg Robot", un personaggio che la Pastorelli ha definito "meraviglioso, che non sa cosa sia la malizia" e l'ha costretta a "tornare un po' bambina". Dopo l'ingenua Alessia, presto potrebbero arrivare altri ruoli da interpretare per la ex gieffina, che ha già sostenuto alcuni provini per nuove produzioni.