Ilary Blasi: “Nadia Toffa sta meglio e noi pensiamo sempre a lei"

“Questa è una puntata un po’ difficile e particolare”, inizia così la puntata del martedì de Le Iene “Stiamo parlando di una persona importante per questo programma ma soprattutto di un’amica che è stata male questo è il weekend che per noi che siamo una famiglia è uno dei più brutti di sempre”, dichiarano Teo Mammucari e Ilary Blasi. “Vogliamo iniziare con una buona notizia: Nadia sta meglio però ha bisogno di un po’ di riposo per riprendersi”.



E dal pubblico partono urla e applausi. Poi con ironia i due conduttori sottolineano: “Non fare scherzi Nadia perché non ci piacciono questi scherzi, torna a rompere le palle a chi di dovere e ricordati che la Gialappa’s ha una certa età”. “Lei ci segue dall’ospedale – aggiunge Ilary - alza il volume Nadia, tu sei qui con noi e ne approfittiamo per ringraziare tutti voi per l’affetto che avete dimostrato nei confronti di Nadia e delle Iene” “Ci manchi” ha poi concluso Teo Mammucari.