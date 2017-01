Ilary Blasi ed Elisa, regine a "Zelig"

Giovedì 13 novembre in prima serata su Canale 5, sesta puntata di "Zelig" condotta dal duo comico che sta sbancando il boxoffice con "Andiamo a quel paese" Ficarra e Picone, affiancato da Ilary Blasi. In questa puntata, una guest d'eccezione: la cantante Elisa si cimenterà in una serie di gag comiche con i conduttori.