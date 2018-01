Ilary Blasi aiuta Ambra a fare una sorpresa al fratello

Una sorpresa dolce ma soprattutto divertente a "C'è Posta Per Te": è il regalo che Ambra vuole fare a Marco, il fratello che l’ha cresciuta dopo la perdita dei loro genitori. “Marco voglio ringraziarti non ti ho mai dimostrato tutta la gratitudine che ti meriti per avermi accudito, ti voglio bene e sono sicura che mio figlio Diego, anche se non avrà mai il piacere di conoscere i suoi nonni, avrà uno zio fantastico”.



Ad aiutare la sorella a rendere unica la sorpresa è Ilary Blasi, la conduttrice televisiva adorata da Marco che da buon romanaccio, prende in giro la sua ragazza dicendole che “Ilary è l’unica donna con cui la tradirebbe”. Marco emozionatissimo da sbruffone e spavaldo, si scioglie in un mare di lacrime per la sua sorellina.



A coronare il momento la presenza di Ilary che riesce a far emozionare e a regalare un sorriso, e non solo, al fratello di Ambra. Il ragazzo felice e ironico commenta subito: “Sei bellissima Ilary, non vuoi stare sdraiarta? Quando mi ricapita”.