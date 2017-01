Non solo hanno contribuito al lieto fine di una delle storie più emozionanti della serata, ma Ignazio, Piero e Gianluca - i ragazzi componenti de Il Volo - si sono esibiti in studio accompagnati da un'orchestra in un medley di quattro celebri canzoni della tradizione operistica italiana. Graditi ospiti della seconda puntata di C'è posta per te, hanno cantato sulle note di "Libiamo ne' lieti calici", "Granada", "'O sole mio" e "Nessun Dorma".