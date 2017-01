Il Volo, notte magica con Placido Domingo su Canale 5

Martedì 11 ottobre in prima serata, in esclusiva per #Igrandiconcerti di Canale 5, Il Volo saranno protagonisti de "Il Volo - Una notte magica -Tributo ai Tre Tenori". Il concerto ha come cornice la suggestiva Piazza Santa Croce a Firenze e vanta la partecipazione straordinaria di Placido Domingo. Oltre a dirigere la grande orchestra del Teatro Massimo di Palermo, il Maestro Domingo duetta con Il Volo in "Non Ti Scordar Di Me".