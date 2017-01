Il Volo: "Non abbiamo pagato l'albergatore per ritrattare le accuse"

Hanno scelto Le Iene per dire finalmente la loro. I ragazzi de Il Volo ci mettono la faccia e in tv si difendono dopo le accuse - poi ritrattate - di vandalismo lanciate da un albergatore di Locarno. "I maligni dicono che abbiamo comprato il silenzio dell'albergatore? - replicano - Diciamo a tutti loro di guardarsi allo specchio prima di scrivere e dire certe cose senza avere delle prove. Siamo siciliani ma non arriviamo a tal punto".