La polemica sulla mancata partecipazione del Volo alla cerimonia di insediamento del neo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non accenna a placarsi. Vittorio Sgarbi in settimana aveva avanzato l'ipotesi che il trio lirico in realtà non fosse mai stato contattato per cantare in onore di The Donald. Gianluca, Ignazio e Piero hanno quindi deciso di affidare a Domenica Live la prova dell'invito, mostrata in diretta da Barbara d'Urso: lo scambio di mail fra il manager del Volo e l'organizzazione dell'evento.