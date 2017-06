"Mi piace definire il mio live sincero e rock 'n' roll, dove cerco di trovare il giusto compromesso tra il Francesco performer e quello musicista." Al Teatro Romano di Verona è iniziato il tour che porterà Francesco Gabbani in giro per tutta l'Italia fino all'ultima tappa datata 22 settembre in Sicilia. Il vincitore di Sanremo ha conquistato quattro dischi di platino con "Occidentali's Karma" e in previsione dell'estate è in radio con "Tra le granite e le granate", singolo già diventato un tormentone. Come "Magellano", navigatore da cui è tratto il titolo del suo nuovo album, Gabbani esplora la musica, miscelando testi profondi e ritmi molto orecchiabili. "C'è una parte di pubblico che coglie solo il lato divertente delle mie canzoni e chi invece riesce ad andare più in profondità, ma è giusto che sia così."