Il "Tg dei ragazzi" sbarca su Tgcom24

Al via domenica 30 ottobre alle ore 16.45 su TgCom24 , il " Tg dei Ragazz i", il telegiornale interamente realizzato dai bambini. Piccoli giornalisti crescono grazie al sistema all news Mediaset che ha ricreato un vero e proprio studio televisivo all’interno della Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova. Un mini-notiziario di 5/10 minuti creato e gestito totalmente da giovani aspiranti giornalisti.

Conduzione, interviste, servizi e news raccontate dal loro punto di vista, ma anche il grandissimo lavoro che sta a monte, fatto di riprese, montaggio, regia e la totale gestione dello studio.



I protagonisti - tutti under 15 - durante la settimana frequentano i corsi tenuti da WePortTv all’interno della struttura del Porto Antico di Genova per imparare a fruire del mezzo televisivo. E ogni domenica, col materiale raccolto durante la settimana, i piccoli giornalisti del "Tg dei ragazzi" andranno in onda sul canale 51 del digitale terrestre, giocando ed imparando a fare tv.