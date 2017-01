18 giugno 2015 Il Sospetto, Blanca Romero: "Sogno di lavorare in Italia" La protagonista della serie tv spagnola, in onda tutti i martedì in prima serata, su Canale 5, racconta se stessa e il suo personaggio a "Settimanale Nuovo" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:42 - Sogna l'Italia, Blanca Romero, volto femminile de "Il Sospetto", il mistery di Canale 5, in onda il martedì in prima serata fino alla metà di luglio. La 39enne attrice spagnola, con un passato da modella ed esplosa grazie alla serie tv scandalo "Fisica o Chimica", è amatissima nel suo Paese d'origine, ma a Settimanale Nuovo confessa il suo desiderio di lavorare in Italia e racconta se stessa e il suo personaggio.

Ne Il Sospetto, che in Spagna va in onda con il titolo originale Bajo Sospecha e che ha già riscontrato grande successo di pubblico anche in Italia, Blanca Romero è Laura Cortes, una poliziotta che, insieme al suo collega Victor Garcia, interpretato da Yon Gonzalez, è chiamata a indagare sulla misteriosa scomparsa di una bambina, nel giorno della sua prima comunione.



"Rispetto al suo collega, la mia Laura è ordinata, rigida, inquadrata, fredda - spiega Blanca Romero - Lui è un impulsivo: un tipo sfacciato, fantasioso e imprevedibile. La loro alchimia è frutto proprio dei loro contrasti e tra i due scoppierà una grande passione".



La tensione emotiva tra i due colleghi si unisce a quella per la sparizione della piccola Alicia ed è uno dei segreti del successo di questa serie tv. "La trama è molto ben congegnata e coinvolgente – spiega la Romero - È avvincente perché si desidera, sino alla fine, scoprire la verità sul mistero della bambina".



Una carriera da modella, iniziata a 14 anni, alle spalle, poi la passione per il canto, infine quella per la recitazione. La popolarità, per l'attrice asturiana, è arrivata con il telefilm Fisica e chimica: "E' stata la mia grande occasione, quella serie mi ha portato davvero fortuna. Era un prodotto coraggioso, parlava di temi spinti ma attuali. Se ne è discusso tanto, ma sono fiera di esserci stata", confessa la Romero, che non si tira indietro nemmeno davanti alle domande sulla sua vita privata.



Un matrimonio fallito con il torero Cayetano Rivera Ordóñez, dal quale 18 anni fa è nata la primogenita Lucía. Una relazione ormai conclusa, che le ha dato il piccolo Martín nel 2012, la Romero oggi è "una mamma single, ma presente. Loro sono la mia famiglia, il mio universo, il mio tutto. Mi bastano. Poi chissà, nella vita mai dire mai. Non escludo di poter avere altri bimbi, ma ora sto bene così, sono concentrata su di loro e sul lavoro", afferma l'attrice che, professionalmente qualche ambizione ce l'ha. "Mi piacerebbe potermi trasferire per un po' in Italia, per lavorare ancora da voi . E' un Paese che amo".