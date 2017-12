Il Segreto, le anticipazioni delle puntate di fine anno

Il Segreto non tradirà nemmeno nei prossimi dieci giorni, con tanti colpi di scena all'orizzonte. Mauricio accorre alle grida di aiuto di Francisca e la salva dall'aggressione di Raimundo, che, colpito, sbatte violentemente la testa e perde i sensi. Dopo aver passato una notte di passione con Lucia, Hernando capisce di amare sempre più sua moglie, ma Lucia non gli da' tregua ricordandogli in ogni istante quanto accaduto tra loro e cercando di sedurlo per farlo arrendere ancora una volta alle sue grazie. Camila capisce che qualcosa è cambiato e cerca un confronto con la sua amica cubana. Cristobal, in preda al terrore per le strane manifestazioni demoniache che lo tormentano, inizia a credere che dietro a tutto ci sia la mano di Francisca: è completamente fuori di testa e si rifiuta perfino di mangiare. Beatriz, all'oscuro di quanto accaduto nel frattempo, crede che Matias voglia chiederle perdono, ma è la stessa Marcela a comunicarle che sta per sposarsi con il ragazzo, ancor prima che Matias possa parlarle per darle una spiegazione. Questo, e tanto altro ancora, nei prossimi episodi.