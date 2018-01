Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

L'autopsia conferma che il padre di Cristobal è morto per infarto e quindi la salma potrà essere trasferita a Madrid per la sepoltura. Francisca, però, temendo che Cristobal possa svelare il loro segreto, non gli permette di assistere alle esequie e lo fa rimanere alla Villa.



Adela parte per l'Inghilterra e Carmelo scopre che aveva confidato a Gracia cosa le impediva di rimanere al suo fianco, ovvero, l'assassinio di suo marito. La donna, però, torna poco dopo perchè si rende conto dell'amore che prova per Carmelo: i due decidono di tornare a convivere ed essere nuovamente felici.



Fe, disperata per le imminenti nozze di Mauricio, si fa coraggio e gioca le sue ultime carte per tornare assieme al suo amore tentando di evitare che l’uomo si sposi, ma invano. Il capomastro, malvolentieri, firma il contratto di matrimonio.



Lucia dice che Belen si trova a Cuba e, tentando di fuggire, colpisce Camila e sale su un treno diretto a Madrid. Ma Camila è preoccupata per Belen: Nicolas le promette che contatterà alcuni suoi vecchi amici a Cuba per assicurarsi che la bambina stia bene.



Ora Hernando è pronto a ricominciare una nuova vita con Camila, che cerca di perdonarlo, ma non è facile. Hernando prova in tutti i modi a riavvicinarsi a Camila, ma lei si mostra distaccata e fredda. Non riesce a superare il tradimento di suo marito.



Matias e Beatriz si incontrano casualmente nel giardino delle more selvatiche e si convincono che sia un segnale: forse dovrebbero stare insieme. I due si abbandonano all'amore, ma i sensi di colpa vengono presto a galla.



Francisca, per precauzione, ha deciso di far vivere Cristobal alla Villa, ma Raimundo non riesce a capire le intenzioni della donna. Francisca non svela nulla: bisogna agire con cautela davanti al dolore che prova Cristobal, e per questo ci vuole tempo.



Beatriz, dopo la passione travolgente che l’ha investita, non riesce a smettere di pensare a Matias e decide di scrivergli una lettera.



Intanto tra Camila ed Hernando sembra esserci un riavvicinamento dopo che la ragazza, in un momento di furia, brucia tutti gli oggetti personali appartenuti a Lucia.