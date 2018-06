Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Francisca convince Saul a prendere parte al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio.



Julieta riesce a convincere Saul a non attuare il suo folle intento. Il ragazzo allora informa Francisca di non aver attivato gli esplosivi, ma ha già in mente un altro piano.



Candela, nel frattempo, si vede costretta ad ospitare Venancia in quanto ha avuto un attacco di cuore, anche se è convinta che stia fingendo.



Intanto, una donna maltrattata dal marito scompare improvvisamente. Emilia e Julieta la ritrovano mentre è sul punto di gettarsi da un precipizio ma riescono a salvarla in tempo e le promettono aiuto. Per il momento la donna e le sue due figlie verranno ospitate a casa di Julieta.



Adela ipotizza una possibile soluzione al problema di Rosa: costruire una casa su un terreno di proprietà del Comune prima che scada un'opzione di assegnazione della proprietà a Francisca.



Candela chiede a Marcela di assistere la sua ex suocera. Severo non è d'accordo, ma Candela è irremovibile nella sua decisione.



Prudencio continua a fare il doppio gioco con Julieta. Temendo l'ira di Francisca, le dice che Julieta gli ha chiesto di insegnarle a scrivere e che lui vorrebbe accettare per sfruttare l'occasione di controllarla da vicino.



Venancia, dopo aver ascoltato la conversazione tra Severo e Candela, decide di tornare alla Locanda di Maria.



Raimundo vorrebbe aiutare Julieta a costruire la casa per Rosa e la mette in guardia dalla vendetta di Francisca.