Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Saul, dopo aver sorpreso Prudencio in casa di Julieta, gli fa chiaramente capire che non approva la loro amicizia e gli chiede di troncarla. Ma Prudencio continua a frequentare Julieta e non perde occasione per screditare suo fratello Saul.



Candela e Severo sono ormai ai ferri corti e Severo inizia a preoccuparsi. Ormai la situazione è chiara anche a Raimundo ed a nulla valgono le proteste: Severo e Carmelo non cedono il passo, e così i braccianti della Villa presentano le loro dimissioni a Mauricio.



Adela capisce di voler sposare Carmelo e lo mette nelle condizioni di tornare a chiederle la mano: poco dopo annunciano a tutti gli amici il loro imminente matrimonio.



Quando Raimundo scopre che Carmelo ha tramato contro Francisca mentre lei non poteva difendersi, va su tutte le furie: è molto deluso dal suo comportamento. Anche Francisca, tornata a casa, è determinata a vendicarsi di Severo e Carmelo.



Julieta, temendo che Saul non potrà ultimare il progetto di Tristan per mancanza di braccianti, e che quindi anche il loro progetto di vita insieme subirà un ritardo, abbraccia la causa di Francisca.



Francisca, infatti, convince Saul a prendere parte al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio. Poco dopo Julieta litiga con Saul, e quando ne parla con Prudencio, questo interpreta male la situazione e la bacia. La giovane, sconvolta, si reca nel luogo dove incontra sempre Saul, e lo scopre mentre nasconde la dinamite.



In molti in paese cercano di consolare Dolores, ma inutilmente. La donna è sempre più triste: tutti cercano di sollevarle l'umore, ma invano. Presa dal desiderio di morire, fa testamento.



Adela parla con Ulpiano per chiedergli se approva il suo matrimonio con Carmelo e ha il suo via libera. Dopodichè incontra anche le sue amiche per preparare le sue nozze, ma le riaffiorano i ricordi del momento in cui Carmelo le ha confidato di aver ucciso suo marito.



Venancia si trova a Puente Viejo per chiedere il perdono a Candela prima di morire; la donna, infatti, non si darà pace finchè non avrà ottenuto il perdono della ex nuora, ma Candela le rinfaccia tutte le pene che ha dovuto subire quando era sposata con suo figlio.