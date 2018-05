Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici di Puente Viejo, partono per Salamanca. La prima è davvero pentita di aver preso questa decisione, ma è comunque convinta di dare una svolta alla sua vita, anche a seguito dell'abbandono di Saul.



Camila, prima di partire, ha un colloquio confidenziale con Nicolas ed i due si promettono di rimanere amici anche a distanza.



Beatriz è disperata: per lei lasciare Puente Viejo equivale a lasciare per sempre Matias, ma purtroppo non ha scelta.



Intanto Raimundo e Saul si confidano le rispettive opinioni sull'amore: l’uomo gli consiglia di dire subito a Francisca, prima che lei lo scopra, che ama Julieta. Il ragazzo prende coraggio e parla con Francisca dicendole di amare Julieta. La reazione della donna è violenta e le causa un malore.



Carmelo e Severo appena apprendono la notizia del malore di Francisca decidono che è il momento opportuno per mettere in atto il loro piano. Candela, in realtà, chiede a Severo di rinunciare alla sua vendetta contro Francisca, ma senza risultato.



Nel frattempo Aquilino minaccia di chiudere Los Manantiales e di licenziare tutti i dipendenti. Poco dopo, infatti, decide di smantellare Los Manantiales, ma Gracia, Adela e Candela si oppongono facendo valere la procura lasciata da Hernando.



Dolores ritrova il buonumore e decide di affrontare la sua situazione con Pedro facendo buon viso a cattivo gioco, mentre Mauricio dice chiaramente a Nazaria che tra loro non potrà mai esserci nessun rapporto sentimentale.



Adela e Gracia si battono fino alla fine per Los Manantiales e mostrano ad Aquilino un documento firmato da Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte.



Saul si sente responsabile di quanto accaduto a Donna Francisca e non riesce a trovare pace.