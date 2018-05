Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Dolores, dopo aver scoperto che l'amante di Pedro è una giovane e avvenente ballerina, perde completamente la testa e è ancora più intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole.



Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l'onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia.



Julieta finalmente trova un nuovo lavoro ma non sa ancora se accettarlo oppure no.



Nel frattempo Matias fa il possibile per dimostrare il suo amore a Marcela, ma la donna parte, lasciandogli solo un biglietto. Matias, disperato, fa le valigie per cercarla.



Beatriz approfitta della situazione favorevole e cerca inutilmente di convincere Matias a tornare insieme a lei ora che Marcela se ne è andata.



Saul lascia Julieta senza darle spiegazioni e lei decide di partire per Salamanca: la ragazza non capisce quale sia il motivo che abbia spinto Saul a lasciarla, ed anche se glielo chiede, lui non le da' una spiegazione restando fermo sulla sua decisione.



Hernando è riuscito a impedire a Beatriz di cedere al ricatto di Aquilino, ma ora quest'ultimo avanza pretese su Los Manantiales, così anche i Dos Casas decidono di lasciare il paese e partire per la Cecoslovacchia.



Matias riesce a convincere Marcela delle sue buone intenzioni e la riporta a Puente Viejo. Beatriz affronta Marcela dicendole che Matias non la ama, ma non riesce ad intimidirla.