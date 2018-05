Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Prudencio, con il consenso di Francisca, mette in atto la trappola per screditare Julieta agli occhi dei paesani in rivolta. Come previsto, infatti, la ragazza si trova nella condizione di difendere Mauricio da un'aggressione e questo gesto la mette in cattiva luce con la gente del popolo che si convince che la donna stia stia dalla parte della Montenegro.



Beatriz decide di partire per Madrid, con il benestare dei suoi genitori. Aquilino non accetta la sua partenza e, dopo averla insultata e minacciata, la trascina al capanno di caccia dove per fortuna Marcela si precipita, armata, cercando di intervenire per salvare sia la ragazza che Matias.



Hernando, rientrato a Puente Viejo da un viaggio di lavoro, scopre quanto accaduto: corre a casa di Aquilino e gli chiede spiegazioni. Questi cerca di difendersi come può dall'ira di Hernando mettendo in chiaro che è stata Beatriz a sedurlo e non il contrario, e di fronte alle minacce di denuncia sfida Hernando ricordandogli che potrebbe distruggerlo economicamente.



Mentre Julieta, aiutata da Carmelo, cerca di far capire ai poveri che lei è sempre stata dalla loro parte, mentre Francisca ritira la sua denuncia. Subito dopo, però, Prudencio le racconta della storia sentimentale tra Saul e Julieta e così inizia a tramare per separarli.



Emilia trova una locanda in affitto in Portogallo e ne parla a Julieta, molto felice dell'opportunità che potrebbe avere. Consuelo, la nonna, condivide l'entusiasmo della nipote, la quale non vede l'ora di raccontare tutto a Saul.



Marcela confessa le sue paure ad Adela: la ragazza teme che il suo matrimonio con Matias non funzioni. Il ragazzo, infatti, non ha perso tempo per correre in aiuto di Beatriz quando questa si è trovata in pericolo a causa di Aquilino. Quest'ultimo, intanto, è pronto a distruggere la famiglia Dos Casas se Hernando non ritirerà la denuncia sporta contro di lui.