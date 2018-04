Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Beatriz propone ad Aquilino una fuga romantica a Barcellona o a Madrid. Camila cerca di convincere Hernando che la soluzione migliore per loro sarebbe accettare il prestito offerto da Nicolas, ma l'uomo è irremovibile dalla sua decisione. Nel frattempo affronta Aquilino e gli chiede quali siano realmente le sue intenzioni con Beatriz.



Julieta sospetta che sia stato Saul ad appiccare l'incendio che ha provocato la morte di sua figlia, ma la nonna le fa promettere di non lanciare accuse senza avere prima le prove. Saul chiede a Prudencio di dirgli la verità su Julieta. L'uomo interrogato lo tranquillizza e gli promette di indagare sul passato della donna per scoprire chi sia il padre di Ana ed il motivo del loro vagabondare prima di fermarsi a Puente Viejo.



Aquilino organizza una fuga romantica a Parigi con Beatriz la quale comincia a raccontare bugie ad Hernando e Camila per giustificare il viaggio. Nessuno sembra essere felice di questa relazione, compreso Don Anselmo che la rimprovera, ma la donna nega il legame che la unisce ad Aquilino.



Mauricio maltratta i braccianti sfogando su di loro tutta la sua rabbia repressa e minaccia con un coltello chi in piazza osteggia lui e donna Francisca la quale, intanto, giura vendetta contro Julieta.



Beatriz telefona a Matias per dargli appuntamento al capanno ma il ragazzo, infastidito, le ribadisce che non la ama e di lasciare in pace sia lui che Marcela. Beatriz non gli crede, illusa che sia ancora innamorato di lei.



Saul raggiunge un accordo con i braccianti, promettendo meno ore di lavoro e salario più alto. Julieta, nel frattempo, racconta a Prudencio i suoi sospetti su Saul e confida ad Adela le sue preoccupazioni sull'implicazione di Francisca nell'incendio che ha ucciso sua figlia Ana.