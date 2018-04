Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Herminia racconta ad Adela di aver visto Julieta nella casa andata a fuoco e questo tranquillizza Consuelo che, conoscendo bene sua nipote, è sicura che presto tornerà da lei.



Beatriz, dopo aver parlato con Emilia, e dopo il rimprovero di Camila, teme una dura punizione da parte di Hernando per i pettegolezzi sulla sua amicizia con Aquilino. Ma Hernando è troppo preoccupato per i suoi problemi economici per pensare ad altro.



Nicolas, comprendendo la difficoltà economica di Hernando, parla con Camila e decide di offrirgli un prestito. Ben presto, però, lo strozzino ordina al suo sicario di fare pressioni su Camila, ma compare Aquilino che decide di farsi carico del debito di Hernando.



Matias e Marcela sono sempre più affiatati e questo riempie di gioia sia Emilia che Alfonso. Tuttavia c’è qualcuno che non riesce a darsi pace per la loro relazione: Beatriz.



Fe sospetta sempre più che Mauricio sia implicato nell'incendio. Prudencio non riesce a darsi pace e dice a Francisca che intende costituirsi alla Guardia Civile. Francisca parla con Prudencio per convincerlo che si è trattato solo di un incidente e che lui ha fatto il possibile per evitare la morte di Ana.



Tuttavia il ragazzo è sconvolto e questo suo stato d'animo preoccupa Saul che gli consiglia di parlare con Julieta e chiederle perdono. Anche Mauricio è distrutto per la morte di Ana, ma Francisca gli ordina di dimenticare tutto.



Hernando dice a Nicolas, e in seguito a Camila, di aver accettato l'aiuto di Aquilino. Quest'ultimo viene fermato da Camila, che si scusa per averlo trattato male.



Hernando e Nicolas si chiariscono presto e recuperano la loro amicizia. Aquilino approfitta del prestito fatto a Hernando per metterlo alle strette.



Camila confida ad Alfonso ed a Emilia di essere incinta. Quest’ultima è molto preoccupata per il comportamento di Beatriz e per i pettegolezzi che coinvolgono la ragazza e Aquilino.