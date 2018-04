Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Hernando capisce di non poter fare più nulla per risollevare i suoi affari: la situazione è grave e l’uomo non sa come temporeggiare per gestire i ricatti continui dello strozzino. Ma i guai non sono finiti: riceve, infatti, una visita inaspettata da parte dell'usuraio a cui si è rivolto che gli fa subito capire cosa rischia se non restituisce subito il denaro che gli deve.



Nicolas, dopo essersi avvicinato a Camila, confida ad Alfonso che i suoi sentimenti per la donna sono sempre più veri e forti, ma in onore dell'amicizia verso Hernando deve tenersi tutto dentro e non può permettersi di lasciarsi andare all’emozione.



Intanto Beatriz continua ad importunare Matias: vuole chiarire con lui quanto accaduto, ma il ragazzo cerca in ogni modo di evitare questa scomoda conversazione. Interviene Marcela che la prende da parte e l'affronta, facendole capire come stanno le cose.



Prudencio, come già annunciato, appicca un incendio al villaggio per spingere gli abitanti a lasciare le case di Francisca che stanno occupando abusivamente. In un momento di sconforto Aquilino consola Beatriz, disperata per Matias, e i due finiscono per baciarsi.



Tutto il paese è sconvolto per l'incendio al villaggio che ha causato anche la morte di Ana, la figlia di Julieta. La ragazza è distrutta dal dolore mentre Prudencio è divorato dai sensi di colpa. Intano, Francisca teme che il ragazzo finirà per confessare la verità.