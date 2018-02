Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Matias e Beatriz condividono un altro momento di intimità e sembra andare tutto per il meglio. La loro avventura continua in segreto e gli appuntamenti tra i due sono sempre più frequenti finché Emilia, insospettita, domanda a Matias se stia davvero tradendo la moglie.



Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così cattiva come tutti credono e fa in modo di convincerlo, ma in realtà la donna ha intenzione di vendere all'asta tutti i beni di Severo, come aveva programmato.



La donna non sa che proprio Severo vorrebbe ribellarsi e rovinarle i piani irrompendo durante l’evento organizzato, ma Carmelo e Adela lo convincono a non farlo perché è ciò che Francisca vorrebbe.



Nel frattempo in paese arrivano due ambulanti, Saul e il fratello Prudencio. Non lo sanno, ma hanno scelto un brutto giorno per vendere la loro merce: Severo non è il solo ad aver escogitato un piano contro Francisca. Poco dopo, infatti, è Cristóbal a irrompere durante l’asta con una doppia minaccia.



Cristobal non svela dove ha nascosto la bomba, anche se Raimundo capisce che si trova proprio sotto i piedi di donna Francisca. La stanza viene evacuata e Saul è disposto a rischiare la vita per salvare la signora. Lei ne esce illesa, ma l'esplosione colpisce in pieno il ragazzo e suo fratello Prudencio.



Il dottor Zabaleta chiede che i due vengano portati alla Villa, in modo da potersi occupare di loro nel migliore dei modi. Dopo l'incidente Garrigues viene arrestato, ma su richiesta di Francisca, viene poi condotto alla Villa.



Carmelo non riesce a credere a quanto successo in quella che era la sua casa, che ormai è distrutta. Severo è dalla sua parte e non vede l'ora di vendicarsi della Montenegro: fino ad allora non lascerà Puente Viejo.



Nel frattempo don Hernando prende tempo: l'usuraio lo chiama per esporgli delle nuove condizioni finanziarie che vengono subito accettate. Hernando, infatti, non ha mai avuto il coraggio di chiedere a Nicolas un aiuto economico sapendo che l’amico ha in mente dei progetti importanti per sé.



Intanto, in paese, Belen ha conquistato il cuore di tutti e Camila teme che quando arriverà il momento, non riuscirà a lasciarla andare.