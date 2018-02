Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Tra Beatriz e Matias sembra finita: la ragazza torna a casa dopo aver fatto recapitare all’uomo una lettera d'addio.



Hernando è molto preoccupato per la visita di un possibile socio, Aquilino Benegas. In realtà basta poco per capire che il loro accordo potrebbe saltare: il nuovo impresario annuncia che è necessario cambiare tutta la strategia di vendita, ma alla famiglia mancano i fondi per poterlo fare.



Alfonso commenta con Mauricio e don Berengario la dura situazione sociale ed economica della zona, fingendo di non sapere nulla delle intenzioni di Francisca. La donna, infatti, spiega a Mauricio come vorrebbe ingannare tutti per ottenere quello che vuole.



Mauricio si dispera, perchè sta per arrivare sua moglie a Puente Viejo e non sa cosa aspettarsi. Tutti lo prendono in giro, perchè essendo cugina di Francisca immaginano che sia come lei. Appena arriva, però, tutti rimangono a bocca aperta.



Intanto Francisca, che nasconde Garrigues, riceve una denuncia anonima. Sospetta di Severo e lo affronta, ma lui le spiega di essere estraneo al fatto e di volersi riprendere subito le sue terre.



Camila, oltre che per questa situazione, è preoccupata per la notizia che gli ha dato Nicolas: Belen non è a Cuba e sua zia si è imbarcata per venire a Puente Viejo. Camila teme che la ragazza sia morta: vorrebbe raccontare tutto a Hernando, ma non trova le forze per dirgli la verità, soprattutto non vuole dargli ulteriori preoccupazioni, visto che hanno già dei problemi con la loro attività.



Anche Raimundo è molto preoccupato per Francisca. Teme che da un momento all'altro possa arrivare la Guardia Civile per arrestarla, ma lei non sembra essere affatto turbata: la donna confida a Mauricio che non le accadrà nulla perchè è stata lei stessa a fare la denuncia anonima.



Alfonso è in pensiero per Nicolas perché teme che possa fare una stupidaggine: il suo interesse per Camila è piuttosto evidente e non aiuta il fatto che lei continui ad elogiarlo. Tuttavia lui assicura che c'è solo una bella amicizia…