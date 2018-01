Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Eusebio vuole che Cristobal lasci subito Puente Viejo per Madrid, ma lui, incoraggiato da Francisca, si oppone.



Dopo la lite in piazza con il padre, la donna offre ospitalità a Cristobal e successivamente tenta di mediare tra i due perché si riappacifichino, ma in realtà, ha un secondo fine.



Lucia sembra avere la febbre alta e convince Hernando a lasciarla restare a Los Manantiales finchè non sarà guarita.



Camila, però, vorrebbe tentare di risanare il suo matrimonio con il marito e così lo incontra e insieme tentano ancora una volta di riavvicinarsi, ma a una condizione: Lucía deve andarsene. La sua malattia, però, potrebbe essere un impedimento. Il dottor Zabaleta la visita ma non capisce l'origine del suo male: la donna sta fingendo.



Non c’è tempo da perdere: alla locanda, Camila spiega ad Emilia, Alfonso e Nicolas qual è il piano architettato con Hernando per sbarazzarsi di Lucia: faranno credere a tutti che lei se ne è andata da Puente Viejo per non tornare più.



Beatriz e Marcela hanno un incontro piuttosto teso a cui segue una visita di Matias a Beatriz per chiederle scusa del comportamento della moglie ed è allora che i due ammettono di essere ancora innamorati.



Camila è partita e Lucia ne approfitta per tornare a insidiare Hernando. Don Anselmo la redarguisce pesantemente per il suo comportamento, ma la donna sembra non dare peso alle parole del sacerdote e lo caccia da Los Manantiales.



Per rovinare il matrimonio tra Hernando e Camila, Lucia racconta a Dolores che i due si sono separati, sapendo che così facendo presto la notizia sarà di dominio pubblico.



Severo e Carmelo temono che con la morte di Don Eusebio nessuno riuscirà pù a contenere la follia di Cristobal.



Dopo averlo lasciato morire, Cristobal e Francisca chiamano il dottor Zabaleta, il quale, pur constatando la morte naturale per attacco cardiaco, dispone l'autopsia.