Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Lucía "pugnala" di nuovo Camila alle spalle dicendo a Hernando che alla moglie manca Nestor: è la goccia che fa traboccare il vaso. Matias annuncia a Marcela che non la aiuterà a fuggire: vuole assumersi le sue responsabilità e sposarla. Lucía continua a seminare zizzania tra Hernando e Camila, e spinge Camila e Beatriz a partire per Madrid. Raimundo, sempre più collerico, viene sedato.



Matias chiede la mano di Marcela e confessa al futuro suocero di essere il padre del bambino che aspetta Marcela. Paco non la prende bene. Il padre di Marcela affronta il ragazzo, che a sua volta lo sorprende dicendogli che ha intenzione di sposare la donna. Al momento di parlare della dote, Matias ne approfitta per mettere in chiaro che non permetterà più che il padre o i fratelli di Marcela alzino un dito contro di lei. Quando arriva il momento di partire per il viaggio a Madrid organizzato da Camila, Lucía si tira indietro, perché sta poco bene. Ma in realtà c'è sotto dell'altro.



L'obiettivo di Lucía sembra più vicino: manca poco e Hernando cederà al suo fascino. Dolores sparge la voce del fantasma a Miel Amarga e Cristobal prende provvedimenti. Onesimo e Hipolito cercano di vendere i campanelli elettrici, ma senza nessun risultato.



Cristobal sta impazzendo. Continua a sentire il pianto di un neonato. Carmelo smentisce la presenza di un bambino all'interno di Miel Amarga. Matias vorrebbe tanto parlare con Beatriz prima di sposarsi con Marcela, ma purtroppo Beatriz è a Madrid con Camila e non si sa quando rientrano. Hipolito e Onesimo cercano di installare il primo campanello di Puente Viejo. Sono convinti che passeranno alla storia.