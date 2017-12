Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Matias, dopo che Marcela gli ha confessato di aspettare un bambino, si dichiara pronto ad assumersi le sue responsabilità, ma la donna preferisce seguire il suo istinto e abbandonare il paese per raggiungere l'Argentina.



Cristobal è ancora convinto che Raimundo finga di non ricordare nulla: l’uomo è sempre in un grave stato confusionale e le sue violente imprecazioni contro chiunque gli si avvicini, iniziano a esasperare Francisca che chiede al dottor Zabaleta di trovare un rimedio immediato, anche all'estero, per farlo guarire.



Nel frattempo, mentre Cristobal legge un passo de L'Apocalisse, l'antica Bibbia, ricevuta da un anonimo mittente, prende fuoco. Onesimo accorre alle grida di Cristobal, ma non crede al suo racconto e neanche che egli abbia visto un'ombra che lo spiava.



Camila, stanca di rimanere a riposo nella sua camera ed esclusa dalla gestione della sua casa e dagli affari di famiglia, chiede al dottor Zabaleta di poter uscire e tornare al lavoro. Hernando, non appena lo viene a sapere, reagisce bruscamente, ma la donna non è più disposta a subire imposizioni e gli risponde per le rime. I due litigano pesantemente e Lucia si intromette.



Intanto l'atteggiamento di Raimundo peggiora sempre più: l'uomo è scorbutico e continua a trattare male Fe e Francisca.



In paese Beatriz incontra Matias e gli chiede spiegazioni, ma il ragazzo scappa via pur di non raccontarle la verità e tutto quello che sta accadendo con Marcela.



Finalmente Francisca riceve Carmelo e per lui ha una buona notizia: se Ulpiano sosterrà un buon esame, potrà andare a studiare in Inghilterra. Carmelo informa a sua volta Adela: non c’è ancora nulla di certo, ma la donna vede una via d'uscita e continua a insistere con Onesimo perché vuole che il sindaco si occupi di ricostruire la scuola.