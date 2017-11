Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Adela non si dà per vinta: vuole assolutamente ricostruire la scuola, ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di tutto il paese. Gli abitanti di Puente Viejo si mostrano fin da subito molto solidali e così la donna inizia a raccogliere soldi. Anche Carmelo vorrebbe contribuire, ma Adela rifiuta il suo denaro.



Francisca crede che Cristobal non sappia delle sue imminenti nozze con Raimundo, tuttavia pensa che stia tramando qualcosa contro di lei. Infatti, l’ex intendente si accorda con Carmelo e lo convince a posizionare una finta bomba ad orologeria dietro l'altare della chiesa dove si celebrerà l'atteso matrimonio.



Nel frattempo Mauricio prova a riconquistare Fe, ma ogni tentativo è inutile. Lei, ricattata da Francisca, rifiuta bruscamente allo stesso tempo ogni approccio da parte di Raimundo.



Lucia vuole tirar fuori il meglio di Beatriz e farle dimenticare il suo amore finito: le propone di rinnovare e cambiare il suo look, e la donna accetta il consiglio. Camila nota che Lucia si sta comportando bene con Beatriz e decide di ringraziarla, oltre che chiederle scusa per alcuni avvenimenti del passato.



Arrivato il giorno della cerimonia nuziale di Raimundo e Francisca, Carmelo scopre che in realtà la bomba che, su consiglio di Cristobal, ha sistemato dietro l’altare è molto pericolosa e corre in chiesa per darne avviso, ma purtroppo arriva tardi: una violenta esplosione fa crollare le mura dell’edificio e Raimundo rimane sotto le macerie.



Iniziano subito le operazioni di recupero dei sopravvissuti: Mauricio cerca di salvare lo sposo, ma rimane gravemente ferito. Francisca, anch’essa ferita, nota Carmelo tra gli invitati colpiti dal crollo. Tutti i corpi vengono recuperati, ma manca all’appello proprio quello di Raimundo. Il piano di Cristobal sembrerebbe andato a buon fine…