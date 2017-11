Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Carmelo è distrutto dai sensi di colpa e dalla disperazione di aver perso la donna con la quale avrebbe voluto iniziare una nuova vita, Adela. Per di più deve continuare a subire i ricatti spietati di Cristobal. Per questi terribili motivi chiede alla donna di sparargli per mettere fine alle sue sofferenze.



Onesimo chiede a Cristobal aiuto per riabilitare la sua immagine affinché non sia più detestato dai paesani dopo il suo schieramento politico.



Raimundo e Francisca controllano ad uno ad uno tutti i documenti fiscali delle proprietà Montenegro: i due infatti stanno per convolare a nozze ma decidono di organizzare il matrimonio in segreto e lontano da Puente Viejo nella speranza che Garrigues non possa interferire. Cristobal lo viene a sapere e ordina a Carmelo di mettere una bomba nella chiesa e di uccidere tutti.



Lucia, la migliore amica di Camila esuberante e senza freni, corteggia Nicolas, ma piano piano conquista l'intero paese con la sua bellezza e soprattutto con la sua simpatia.



Garrigues acconsente ad aiutare Onesimo per sostenere finanziariamente la scuola di Adela. Quest'ultima, infatti, ha avuto un'idea: organizzare delle lezioni esclusivamente per le donne, in quanto ritiene che abbiamo il diritto di essere istruite; e chiede per questo aiuto a Gracia ed Emilia per spargere la voce.



Matias continua a corteggiare tutte le ragazze di Puente Viejo e questo preoccupa Emilia. Nel frattempo anche Beatriz soffre molto: vorrebbe tanto riprendere i rapporti con lui, ma pare che il ragazzo voglia essere solo suo amico e niente più.



Ne frattempo Mauricio inizia ad indagare sulla scomparsa di Caridad. Parlando con Madre Georgina, gli viene confermato che Caridad è nell'Istituto e che non può ricevere visite da nessuno.



Una brutta notizia colpisce all’improvviso il paese: un incendio si è sviluppato rapidamente e ha distrutto la scuola di Adela. La donna è incredula e scioccata per aver perso la sua battaglia; anche i paesani sono sconvolti dall'accaduto. Francisca sospetta che l'incendio abbia un'origine dolosa e crede che Cristobal ne sia responsabile, ma non ha prove.