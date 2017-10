Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Hernando mostra a Camila la cartellina di Ismael lasciata da Rogelia che è riuscito a recuperare. Attende il ritorno del ragazzo per poterlo denunciare alla Guardia Civile, ma costui, temendo di essere arrestato, gli confessa la sua vera identità implorando il suo perdono.



Candela si sveglia dal coma e riesce a dare alla luce il suo bambino, ma sembra esserci qualcosa che non va. Nel frattempo i Miranar decidono di organizzare una mostra con le fotografie delle famiglie di Puente Viejo: in tutto il paese si sparge la voce e si comincia la raccolta. Nuovo colpo di scena anche tra Raimundo e Francisca: i due trascorrono un'indimenticabile notte di rinnovata passione.



Mauricio non riesce a comprendere perché Fe sia tanto sottomessa alla sua gemella Caridad. Più volte le fa notare quanto sia cambiata la sua vita dal suo arrivo, ma Fe non gli permette di intromettersi o di farle domande. Severo ritorna in lacrime a Miel Amarga, e racconta a Carmelo il triste epilogo della sua storia: sia Candela che suo figlio sono morti. Cristobal, nascosto nello studio, ascolta tutta la sua disperazione e ne gioisce.



Hernando capisce che Ismael è davvero suo figlio Damian: decide di non denunciarlo e, senza darne spiegazione a Camila, si chiude in sala di lettura e con lui parla giorno e notte di quanto realmente accaduto all'epoca del suo primo matrimonio. Mauricio vuole sapere la verità e mette alle strette Fe che gli racconta il segreto che la tormenta da tanti anni e che la rese succube di sua sorella Caridad.



Durante le esequie di Candela, Carmelo si comporta in modo talmente strano da incuriosire Dolores ed indignare Onesimo. Quest’ultimo racconta a Mauricio i dettagli delle trame di Carmelo, che corre a riferirlo a Francisca, la quale a sua volta va a far visita a Severo per sbeffeggiarlo. Camila scopre la vera identità su Ismael: è sconvolta dal comportamento di suo marito e non sopporta l'idea che Damian resti in casa. Hernando decide così di contattare uno psichiatra e affidare Damian alle sue terapie.



Damian vuole chiarire con Beatriz e l'accusa di aver frainteso il suo sentimento e di essere stata lei a prendere l'iniziativa baciandolo e dichiarandogli il suo amore. Ora è lei l'unica responsabile della rottura con Matias.