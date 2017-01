Il Segreto, la new entry Alicia: "Non passerò inosservata al pubblico"

"E' stata una bella sfida interpretarla, è un ruolo stimolante - ha aggiunto l'attrice spagnola - E' una donna ambiziosa, capace di qualsiasi cosa per raggiungere i suoi scopi e riprendersi ciò che la vita le ha tolto. Io sono decisamente diversa da lei. In comune abbiamo un non so che di misterioso e uno sguardo molto penetrante, almeno a detta degli altri".



L'inserimento in un cast giù affiatato non è stato un problema perché "attori e tecnici sono abituati all'entrata e all'uscita di scena dei personaggi e sanno come farti sentire a casa. C'è molto feeling e questo aiuta, soprattutto quando abbiamo dovuto girare all'aperto quest'inverno, con temperature sotto lo zero. Sotto i vestiti di scena portiamo camicie, calze, calzini e tutto ciò che tiene caldo. Per questo sembriamo più cicciottelli nelle scene girate in esterna".



Come il collega Iago Garcia, anche la Cancio si è innamorata dell'Italia "se potessi scegliere un posto dove perdermi, sceglierei sicuramente il vostro Paese" e dei suoi talenti cinematografici "vorrei lavorare con Toni Servillo: sono rimasta affascinata dalla sua interpretazione ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino"