Il Segreto, il vero amore di Soledad è un modello spagnolo

12:13 - Ne "Il Segreto" è l'inquieta Soledad Castro Montenegro, la bella figlia di Donna Francisca sempre alla ricerca del vero amore. Nella realtà, la vita sentimentale di Alejandra Onieva è tutt'altro che tormentata. Da oltre quattro anni la 23enne attrice è fidanzata con il modello Nicolas Labelle, spagnolo come lei. Diva e Donna ha paparazzato la coppia in vacanza a Portofino e a giudicare dalle foto, la passione tra i due è viva come il primo giorno.

Nella telenovela di Canale 5 campione di ascolti, l'attrice interpreta un personaggio dalla storia sentimentale tumultuosa e sfortunata. Dopo aver perso l'anima gemella, Juan, morto assassinato, la bella Soledad è partita per gli Stati Uniti, dove ha incontrato Terence Wilder, un uomo di colore, sposato in gran segreto. Con lui è tornata a Puente Viejo, suscitando scalpore nella piccola comunità. Le nozze non freneranno la ragazza, che sarà attratta da Simon Carmeta, un poeta romantico, identico al suo Juan, che presto farà la sua apparizione nella telenovela. Il nuovo personaggio sarà interpretato da Jonas Berami, ex tronista di Uomini e Donne e già nel cast de Il Segreto, proprio nel ruolo di Juan Castaneda.



Nella vita reale, la Onieva il vero amore pare lo abbia trovato nel suo Nicolas. L'attrice è felice e innamorata e vuole costruire una famiglia numerosa: "Voglio almeno 5 figli", ha dichiarato la bionda spagnola, che con la sua Soledad pare avere in comune solo la passionalità.

