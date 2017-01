Il rock dei Negrita scalda "Fronte del Palco"

A scaldare " Fronte del palco ", giovedì 14 aprile in seconda serata su Italia 1, è il rock dei Negrita . La band sarà infatti protagonista dell'appuntamento con la musica live, ideato e prodotto da Radio Italia . Nell'auditorium Simone Annicchiarico intervisterà gli artisti che ripercorreranno la loro carriera, racconteranno il loro tour " #NegritaClub2016 " e sveleranno i progetti futuri.

In scaletta sia brani recenti hit del passato: "Il gioco", "Poser", "In ogni atomo", "I tempi cambiano", "Bambole", "Hollywood", "Radio conga", "Rotolando verso sud", "Soy taranta", "Ho imparato a sognare" e "Mama maè". Lo speaker Mirko Mengozzi, in diretta dalla postazione radiofonica, rivolgerà alla band toscana le domande degli ascoltatori.