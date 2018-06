Il ritorno di Sabba, dopo "The Winner Is" vuole... "Tutto e subito"

Riecco Salvatore Lampitelli, in arte Sabba. Il vincitore di "The Winner Is 2017", trasmissione televisiva condotta da Gerry Scotti, con Alfonso Signorini e Mara Maionchi, in partnership con Radio 105, pubblica il suo nuovo singolo "Tutto e subito", di cui Tgcom24 vi offre in anteprima il video.