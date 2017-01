Il postino ambizioso di C'è Posta per Te: "Maria, fammi condurre"

10:23 - A forza di pedalare Gianfranco Apicerni ne ha fatta di strada e dopo quattro anni come postino a "C'è Posta per Te" vorrebbe scendere dalla bicicletta per diventare presentatore tv. "Mi considero molto fortunato, non capita a tutti di ricevere un'opportunità da Maria - ha precisato a 'Vero Tv' - Il massimo però sarebbe condurre di Tu si que vales accanto a Belen Rodriguez. Un'occasione del genere non me la lascerei sfuggire per nulla al mondo".

Per Gianfranco è il quarto anno a "C'è Posta per Te", un'esperienza appagante perché "apprezzo la forza della squadra che lavora al programma. Ogni storia è intensa, perché gli autori si soffermano fino al minimo dettaglio, senza lasciare nulla al caso. Per questo sono affezionato a tutte le storie che mi hanno coinvolto come postino".

Per il futuro, però, gli piacerebbe cimentarsi in nuove sfide. "Il massimo per me sarebbe diventare il conduttore di Tu si que vales accanto a Belen. So che non è un traguardo facile, però nel caso si presentasse questa possibilità non me la lascerei sfuggire per nulla al mondo".



Ma il lavoro non è l'unica priorità del postino, che dice di "aver conosciuto una ragazza che mi interessa più delle altre, voglio realizzarmi anche nella vita privata. Mi sto impegnando a fondo nella carriera, ma spero di potermi costruire anche una bella famiglia".