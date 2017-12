Il Natale dei ricchi: per i bimbi mini auto da 36 mila euro e cavalli a dondolo tempestati di cristalli

Dalla macchinina elettrica del valore di 36mila euro al cavalluccio a dondolo da 170mila euro tempestato di cristalli. Ecco i regali di Natale extralusso che i piccoli ricchi chiedono a Babbo Natale. A "Pomeriggio Cinque" si discute delle spese folli per le festività natalizie. Spuntano così i primi regali costosissimi, che ovviamente non sono per tutte le tasche.



Ogni genitore è disposto a dare qualsiasi cosa ai propri piccoli, soprattutto se la famiglia è benestante e così fioccano le richieste più assurde. I baby rich non si accontentano più e così oltre all'ultimo modello di auto elettrica che costa quanto un'automobile vera arrivano le bambole da collezione da 50mila euro, i ciucci di diamanti per i neonati, fino alle costruzioni in oro zecchino.