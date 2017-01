Il "Maurizio Costanzo Show" saluta con il boom e dà l'appuntamento all'autunno

Nuovo boom di ascolti per il "Maurizio Costanzo Show". La quarta e ultima puntata degli appuntamenti speciali andati in onda in prima serata su Rete4 ha raccolto il 6,22% di share, con con quasi 1 milione e mezzo di telespettatori. Ma se questa esperienza è conclusa, si guarda già al futuro: su Twitter saluta con un "arrivederci" e si parla dello scaldare i motori per l'autunno.