Il Maurizio Costanzo Show riparte da Francesco Totti

Francesco Totti , Bruno Vespa con il figlio Federico, Gerry Scotti , Enzo Iacchetti con il figlio Martino, J-Ax , Marcella Bella , Vladimir Luxuria con i genitori, Gabriele Romagnoli ed Enrico Papi . Sono questi i protagonisti del Maurizio Costanzo Show che riparte domenica 15 novembre in prime time su Rete 4 . "A oggi sono ancora convinto che la formula del mio talk show non la stia usando nessuno", sottolinea il conduttore.

In quattro domeniche il Maurizio Costanzo show esplorerà l'universo familiare: la famiglia, la coppia, i rapporti genitori e figli, le dinamiche sentimentali e affettive che si intrecciano, si dipanano. Le parole non dette, i gesti significativi e mai scontati, i rapporti sentimentali come spunto per raccontare i personaggi noti, ma sconosciuti al grande pubblico nella loro parte più privata.