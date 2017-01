9 aprile 2015 Il "Maurizio Costanzo Show" riapre il sipario con Maria De Filippi Il celebre talk show condotto da Maurizio Costanzo torna in prima serata su Rete 4 a partire dal 12 aprile. Guarda tutti gli ospiti illustri lanciati negli anni Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Domenica, 12 aprile alle ore 21.20 su Retequattro primo appuntamento con il ritorno del "Maurizio Costanzo Show". Dagli studi de Paolis in Roma, accompagnati da una piccola orchestra musicale, sul palco 11 comode poltrone per 11 grandi ospiti: Maria De Filippi, Mara Venier, Sabrina Ferilli e il suo papà Giuliano, Erminia Manfredi, Morena Zapparoli, Marina Donato, Enzo Iacchetti, Rocco e Rosa Siffredi e Marina La Rosa.

Lo show avrà inizio con la storica sigla, quella ufficiale "Se penso a te", pezzo scritto da Franco Bracardi. Alla parola "sipario" si aprirà la scena e avrà così inizio il nuovo corso dello storico programma che ha appassionato i telespettatori per ben 27 anni.



Il programma, nato nel 1982 al Teatro Parioli di Roma (per un breve periodo, al Teatro Manzoni di Milano), ideato da Alberto Silvestri e da Maurizio Costanzo e condotto da quest'ultimo, ha raccontato 27 anni di storia d'Italia (fino al 2009), in 4.391 puntate, 8.100 ore di trasmissione, con oltre 32.000 ospiti, scelti tra nomi noti dello spettacolo, della cultura e della politica italiana, premi Nobel, musicisti, scrittori, ma anche gente comune, messi a confronto sul palco con esiti spesso interessanti ed imprevedibili. Sono molti gli ospiti dello show che Costanzo ha consacrato in tv o contribuito a lanciare.



Tra questi: Francesco Baccini, Lello Arena, Enrico Brignano, Gioele Dix, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Lorenzo Jovanotti, Dario Vergassola, David Riondino, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, Nik Novecento, Valerio Mastandrea, Afef Jnifen, Ricky Memphis, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi e Willy Pasini. "Darò spazio al tema della famiglia, il legame più antico. Mi sembra che da un po' di tempo la famiglia sia stata messa da parte nel panorama mediatico – ha detto Costanzo – eppure è sempre stata lo sfondo prediletto della grande stagione della commedia all'italiana".