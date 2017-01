Il Maurizio Costanzo Show chiude per l'estate con numeri da record: "Questa è la tv che vogliamo continuare a fare"

"Costanzo è un uomo che racconta il nostro tempo attraverso le parole degli altri come nessun altro ha saputo, sa e (credo) saprà fare. Il successo di questa edizione non è solo nei numeri; è nell’aver creato ad ogni puntata attesa, opinione, confronto, sorriso, presso un pubblico che va dai quindicenni ai loro nonni, superando qualunque barriera di età o steccato di rete televisiva. Questa è la televisione che vogliamo continuare a fare", ha detto Lombardi.



L'appuntamento adesso è dopo il break estivo, in autunno. Intanto tirando le somme le sei puntate del talk show hanno segnato una crescita del +12% sull’edizione precedente, con una media di 1.300.000 spettatori totali e picchi che hanno superato il 17% di share. La serata più vista, l’uno contro tutti con protagonista Simona Ventura, ha totalizzato 1.560.000 spettatori e l’8.53% di share, con numeri da record sul pubblico femminile più giovane: 13% tra le 20-24enni. Ottimi i risultati anche sui social. Ogni settimana, l’hashtag ufficiale #MaurizioCostanzoShow ha conquistato i primi posti tra gli argomenti più discussi su Twitter.