25 febbraio 2015 Il Karaoke riparte da Verona: il 14 e 15 marzo le prime due date del tour La nuova edizione del programma cult di Italia 1 sarà condotta da Angelo Pintus e animerà le piazze di tutta Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:17 - Al via la nuova edizione del Karaoke, condotta da Angelo Pintus. Il tour della trasmissione cult degli Anni Novanta, che ritorna su Italia 1 dopo 23 anni, scatterà da Verona, il 14 e 15 marzo. Il 17 e il 18 marzo tappa a Treviso. Il Karaoke resta fedele alla versione originale e alla collocazione nella fascia preserale e toccherà le principali piazze della penisola. Tutte le informazioni per candidarsi a partecipare al programma al sito www.karaoke.mediaset.it.

Il popolare programma, che nel 1992 portò al successo Fiorello, torna con una nuova edizione in cui farà tappa in diverse regioni italiane. Le selezioni sono aperte in Campania, Puglia, Basilicata e Lombardia.

IL VIDEOMESSAGGIO DI PINTUS AGLI ASPIRANTI CONCORRENTI