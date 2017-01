Il Grande Fratello sbarca in Cina

17:33 - Anche dopo anni la Big Brother-mania non accenna a spegnersi. Il reality continua a macinare consensi ovunque arrivi e a breve conquisterà anche l'Oriente. La Cina sta infatti lavorando al lancio del suo Grande Fratello, attraverso un sito che conta centinaia di milioni di utenti. Tra gli ultimi successi del format c'è poi il boom d’ascolti registrato in Spagna dalla prima puntata dell'edizione vip di Gran Hermano.

Domenica 11 gennaio tre milioni e mezzo di telespettatori (pari al 23,7% di share) si sono infatti sintonizzati su Telecinco per conoscere i volti noti che parteciperanno al reality, e il programma si è imposto come leader assoluto della serata. Anche sui social network si è classificato al primo posto, con circa 250mila messaggi su Twitter.



Un successo che si aggiunge a quelli registrati negli Usa (a tal punto che CBS ha già confermato le prossime due edizioni) e in Gran Bretagna, dove entrambe le versioni ('vip' e 'regualr') hanno portato a casa ottimi ascolti. Insomma il Grande Fratello - che ha esordito nel mondo nel 1999 (e l'anno successivo in Italia) - dopo più di 15 anni continua a godere di ottima salute, con oltre 300 edizioni andate in onda in più di 100 Paesi.