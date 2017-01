Il Giallo della Settimana, Emmanuel il ragazzo nigeriano ucciso a Fermo

Il Giallo della Settimana , in onda venerdì alle ore 22, si concentra sul caso di Emmanuel, il ragazzo nigeriano ucciso a Fermo dopo una rissa con un italiano. Al centro della puntata anche le ultime novità sull'omicidio di Guerrina Piscaglia. Remo Croci analizzerà il grave atto di razzismo avvenuto a Fermo con l'intervento di Don Vinicio Albanesi della Comunità di Capodarco.

In studio per commentare l'ultimo interrogatorio di Padre Gratien ci sarà il prof Sergio Novani, mentre in collegamento da Napoli ci sarà Don Patrizio Coppola e collegato da Roma l'ing. Paolo Reale.