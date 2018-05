Il giallo del rap di Romina Power ad Amici: era contro Barbara D’Urso?

Cosa avrà voluto dire Romina Power, quando durante la semifinale di Amici di sabato 19 maggio, rappando sulle note della celeberrima “Felicità”, ha cantato: “La felicità è una televisione / che non sia di parte, non abbia padrone. / Conduttori venduti per vile denaro / che per brama di audience estinguono il caro. / Gli spazi venduti al miglior offerente / e il pubblico oramai sempre più insofferente”? Qualcuno vi ha letto un riferimento a Barbara D’Urso, “colpevole” di ospitare un po’ troppo spesso nelle sue trasmissioni la rivale in amore dell'ex signora Carrisi, Loredana Lecciso.



La stessa conduttrice ha ripetuto diverse volte “Romina forse non mi giudica all’altezza di poterla intervistare, ma ormai me ne sono fatta una ragione”. A gettare luce sul rap dello scandalo è stata, a Pomeriggio Cinque, Patrizia D’Asburgo Lorena, che ha definito il comportamento di Romina “di pessimo gusto”. Elegantissima la risposta di Barbara D’Urso: “Le cose cattive vengono viste tali da chi ha gli occhi cattivi, ma io ho gli occhi buoni e vedo sempre tutto buono. Non comprendo perché Romina avrebbe dovuto dire qualcosa contro di me”.