Il commovente discorso di Nicole Kidman contro la violenza domestica

Un discorso toccante e ineccepibile quello di Nicole Kidman durante la 69esima edizione degli Emmy Awards. Premiata come miglior attrice nella miniserie di grande successo Big Little Lies (dove interpreta una donna oppressa dagli abusi del marito), l'attrice ha poi conquistato la platea e i social con il suo discorso proprio sugli abusi domestici. "Abbiamo fatto luce sul tema" ha detto la Kidman con la statuetta fra le mani. "È complicato e insidioso, vissuto con vergogna e segretezza, ma grazie a voi che mi avete riconosciuto questo premio siamo stati in grado di gettarvi nuova luce. Grazie, grazie, grazie. Avete tutto il mio rispetto".