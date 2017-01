Il "Coca Cola Summer Festival" accende la colonna sonora dell'estate

Come ogni anno, il "Coca-Cola Summer Festival" dà spazio anche alla musica emergente, ospitando sei giovani artisti in gara e dando loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Il meccanismo di votazione è come quello degli anni scorsi, sono i big ospiti insieme ad una giuria a votare i brani dei giovani. Nel corso dei primi tre appuntamenti viene decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfidano poi nel quarto e ultimo appuntamento, durante il quale è eletto il vincitore finale.

In ognuno dei quattro appuntamenti viene decretato anche un brano vincitore di tappa), tra tutti quelli che gli artisti in gara propongono e durante l’ultimo appuntamento viene anche decretato il brano vincitore finale delle quattro puntate.



Per il terzo anno consecutivo, Coca-Cola rinnova la partnership con l'evento musicale estivo, che viaggia on line con l'hashtag #CocaColaSummerFestival. Fil rouge di questa edizione è "Taste the Feeling" (la canzone interpretata da Conrad Sewell e remixata da Avicii), protagonista all'interno dell'evento.