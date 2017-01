Il cast di "Trono di Spade in "missione" sull'Isola di Lesbo tra i rifugiati

Liam Cunningham, Maisie Williams (che nella serie interpreta Arya Stark) e Lena Headey (sugli schermi Cersei Lannister), hanno parlato con le famiglie dei rifugiati che vivono nel campo e hanno giocato con i bambini. Dopo circa due ore di visita gli attori sono andati al castello di Mitilene accompagnati dal sindaco di Lesbo, Spiros Galinos.



A marzo Game of Thrones e Irc hanno lanciato la campagna 'Rescue Has No Boundaries' per aumentare la consapevolezza e portare aiuti ai milioni di rifugiati e sfollati in tutto il mondo. Cunningham, Williams e Headey erano fra i membri del cast che apparivano in un video dell'Irc che invitava a donare tempo e risorse per aiutare i 60 milioni di persone che si stima siano fuggite dalle loro case in tutto il mondo per scappare dalle violenze.