"L’idea è nata per gioco, ogni mattina mi incontravo al molo con alcuni amici e vista l’ora (alle sei) del caffè abbiamo pensato di condividere un sorso del nostro caffè del marinaio (a base di rhum) con tutti gli amici virtuali del web”, spiega Croci dopo una diretta. Nei live quotidiani vengono trattati argomenti di carattere locale e nazionali parlando rigorosamente in dialetto Sambenedettese. "Vogliamo far tornare in uso il nostro vernacolo, che negli anni si è dimenticato. Ogni giorno ospitiamo attori locali della compagnia Ribalta Picena per alcuni saggi dialettali oltre alle testimonianze di vecchi marinai e bagnini della città", ci confida il giornalista marchigiano.



Il buongiorno con il caffè del Marinaio è seguitissimo e ha toccato la punta massima di ascolto con 10 mila visualizzazioni. La diretta è vista da molti sambenedettesi che vivono all’estero. "Siamo contenti di dare un piccolo servizio ai nostri concittadini che vivono lontano da San Benedetto del Tronto, è bello leggere i loro messaggi. Vogliamo che la nostra città torni ad essere una protagonista della storia regionale e nazionale come era negli anni 70 quando vantava la seconda flottiglia peschereccia italiana e ospitava i migliori cantanti della musica leggerà nei locali della Palazzina Azzurra e Cavalluccio Marino".



Al fianco di Croci c'è Pierluigi Camiscioni, ex rugbista dell’Aquila che legge le ultime news della giornata e ricorda molti episodi vissuti con la maglia della nazionale. Nel salotto estivo figurano anche Giuseppe Ricci, presidente dei concessionari di spiaggia dell Itb da sempre impegnato per contrastare la legge Bolkstain, e due ex marinai: Mimmo Pompei, con un passato da calciatore, e Pietro Rosetti detto Bistecca, bagnino con il record di salvataggio di personaggi celebri come i compianti Lello Bersani e Stajola, protagonista del film Ladri di bicicletta che vennero salvati proprio nel mare di San Benedetto del Tronto negli anni ‘90. "Durante la diretta rivolgiamo anche appelli per la sicurezza notturna e segnaliamo tutto ciò che avviene nel territorio. Giorni fa una nostra amica mentre seguiva la trasmissione ci ha segnalato una palma pericolante sul lungomare. I vigili del fuoco allertati da un altro nostro amico sono subito intervenuti per rimuoverla. Il nostro è’ anche un piccolo contributo per la vita quotidiana della riviera delle Palme, sempre più apprezzata dai turisti".