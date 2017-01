13 novembre 2014 Il "Boss delle torte" arrestato per guida in stato di ebbrezza Secondo i poliziotti che lo hanno fermato, il tasso alcolemico del celebre pasticciere Buddy Valastro superava di molto i limiti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:47 - Il "Boss delle torte", Buddy Valastro, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. A detta dei poliziotti che lo hanno fermato, la sua Corvette gialla procedeva sbandando sulla decima strada di Manhattan a New York, di prima mattina. Al momento del controllo, il pasticciere italo-americano emanava un forte odore di alcol ed è risultato positivo a ripetuti alcol test. Buddy è stato quindi ammanettato, portato in caserma e schedato.

La sbornia della star dei dolci è stata definita come tutt'altro che leggera e ora Buddy aspetta di comparire davanti a un giudice che stabilirà la cauzione. Di certo in questo caso non se la caverà con una delle sue torte.