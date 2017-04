Il ballo sexy di Martina Colombari, bellezza eterna a Domenica Live!

Una Colombari da impazzire, quella seducente e disinvolta che balla ritmi caraibici con Fabrizio Graziani nello studio di Barbara D’Urso, e coinvolgente nel suo entusiasmo con le amiche storiche (Sonia, Mirta, Esther), con le quali cerca di risolvere indovinelli nella "Secret Room" e progetta il prossimo viaggio. Tutto al femminile, ovviamente. Si aggregherà anche Barbara? Come se il tempo per lei non passasse mai, a Domenica Live l’energia di questa donna è quella di sempre, incontenibile. L’attrice e showgirl racconta anche vita, carriera e amori, partendo ovviamente dal suo matrimonio con Billy Costacurta, con il quale ha avuto il figlio Achille. E ricordando, poi, anche Alberto Tomba.