Il 2016 in tv: un tapiro (rifiutato) per Belén

Valerio Staffelli prova a consegnare il tapiro d'oro a Belén Rodriguez, ma la showgirl si rifugia nell'auto. L'atmosfera si scalda e intervengono i carabinieri! Dopo l'episodio, andato in onda nella puntata del 2 febbraio di Striscia la Notizia, Belén spiegherà la sua reazione: "Non ero dell'umore giusto". A quanto pare, la showgirl era indispettita per un vecchio servizio di Striscia la Notizia che ipotizzava un suo rapporto con Vieri o per le chiacchiere su alcune ruggini che ci sarebbero state con il famoso imprenditore Joe Bastianich.